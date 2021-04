Hockeyclub wint roze hockeyveld, maar dat blijkt een grap te zijn: ‘Enorme teleurstelling en ongeloof’

Wat begon als een ludieke actie van het bedrijf Hockeywerkt, eindigde in een slechte grap. Eigenaar van Hockeywerkt Jeroen Lambooij riep een winactie in het leven, waarmee de hockeyclub met de meeste stemmen een ‘roze hockeyveld’ kon winnen. Toen maandagavond puntje bij paaltje kwam, bleek de actie een ‘grapje’, tot grote teleurstelling van de 'winnende’ hockeyclub.

Het bleek te gaan om een marketingstunt. Hockeyclubs konden namelijk geen heel hockeyveld winnen, maar slechts roze bordjes, waarop coaches hun tactiek kunnen uitleggen. De winnaar van de ‘actie', Hockey Club Winschoten, voelt grote teleurstelling, vertelt voorzitter Jeroen van der Ziel aan deze site. Inmiddels heeft de eigenaar van Hockeywerkt, een bedrijf dat hockeyverenigingen wil ondersteunen, excuses aangeboden. ,,Ik had hem huilend aan de telefoon”, aldus Van der Ziel. ,,Hij heeft er ontzettend veel spijt van.”

Lambooij van Hockeywerkt laat weten ontzettend met de fout afgelopen actie te zitten. ,,Ik ben helemaal van de kaart", zegt hij tegen deze website. Er is iets gebeurd wat de man die zich al tien jaar inzet om de breedtesport mooier te maken nooit had gewild. ,,De actie is compleet uit de hand gelopen en daar bied ik dan ook mijn oprechte excuses voor aan. Ik heb nooit gewild dat een vereniging zo'n pijn zou hebben. Mijn intenties waren puur.”

Voor gek gezet

Voor een oprecht excuus kopen ze alleen geen nieuw veld bij Hockey Club Winschoten. Op het park van HCW ligt een veld dat al dertig jaar oud is en waar nauwelijks meer op te spelen valt. ,,Bovendien is het het enige veld”, legt Van der Ziel uit. ,,Eerder zou er een nieuw veld komen vanuit de gemeente, maar dat plan ging vanwege bezuinigingen niet door.”

Daarom was alle hoop gevestigd op de winactie. ,,Dit initiatief is echt door alle leden omarmd", benadrukt Van der Ziel. ,,Dus de teleurstelling is nu extra groot.” Bovendien had de voorzitter van HCW nog nadrukkelijk gevraagd of de actie wel echt was, en geen verlate 1 april-grap. ,,Toen heeft hij mogelijkheden gehad om in te grijpen, maar hij deed dat niet.” Daarop zegt Lambooij dat hij veel vragen kreeg over de actie. ,,Onze website lag er meer uit, dan dat hij online was. We hebben niet iedereen in detail kunnen antwoorden.”

Lambooij wilde de roze bordjes voor coaches beter onder de aandacht brengen bij hockeyclubs, maar had nooit verwacht dat de actie zo groots door verenigingen door het hele land opgepakt zou worden. ,,Ik ben me ervan bewust dat dit compleet verkeerd is gegaan en betreur dat ten zeerste.”

Hoop aan de horizon

Toch gloort er een beetje hoop aan de horizon voor HCW, want ondernemer Mark van Esveld wiens dochter bij de hockeyclub speelt, is een doneeractie gestart. ,,Die kinderen hebben zo hun best gedaan en waren zo blij toen bleek dat ze gewonnen hadden. ,,Ze hebben al hun familie en vrienden opgetrommeld om te stemmen", vertelt Van Esveld aan deze site. ,,Het ongeloof toen het om een grap bleek te gaan, dat deed gewoon pijn om te zien.” Om het doel te bereiken, moet 300.000 euro opgehaald worden.

De voorzitter van HCW is erg blij met de doneeractie. ,,Stel dat we het bedrag ophalen, hoeft het natuurlijk geen roze veld te worden. Als het doel op een andere manier bereikt wordt, is dat natuurlijk ideaal voor ons.”

Ook Lambooij hoopt te kunnen helpen met het oplossen van de probleem. Dinsdagochtend heeft hij gebeld met de voorzitter van HCW. ,,Naast mijn excuses aanbieden, waar ze misschien niets aan hebben, wil ik graag helpen waar mogelijk.”

