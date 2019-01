Hoe Arnhemse jihadi Hardi door domme actie in de val liep

Voor de harde kern van de terreurcel eindigt eind september hun missie op misschien wel één van de lulligste plekken in Nederland. Niet op een slagveld in Syrië, niet te midden van een bloedbad, maar op een vakantiepark in Weert, op een steenworp afstand van het naar de mascotte vernoemde Koos Konijn-plein.



Hier sluit het net zich, die 27ste september. Het is het slotstuk van een zorgvuldig voorbereide undercoveroperatie, waarbij uiteindelijk zeven terreurverdachtenin de boeien worden geslagen. Vierhonderd agenten pakken de verdachten die dag op in Weert en Arnhem, terwijl ook invallen worden gedaan in woningen in Vlaardingen, Rotterdam en Huissen. De politie vindt grondstoffen voor explosieven, mogelijk voor bomvesten of een autobom. Wilbert Paulissen, hoofd van de Nationale Recherche, stelt dat de mannen een aanslag op een groot evenement in Nederland wilden plegen.