Hoe bang moeten we zijn voor de coronavarianten? ‘Alleen in sciencefictionfilms gaat het écht mis’

De varianten

Tot nu toe ging het alleen mis in sciencefictionfilms



Ze boezemen ons angst in, de nieuwe virusvarianten. De Britse is volgens veel wetenschappers besmettelijker dan de oorspronkelijke Wuhan-variant, de Braziliaanse zou zorgen voor veel herbesmettingen bij mensen die al corona hebben gehad, en de Zuid-Afrikaanse heeft dan weer lak aan de ontwikkelde vaccins, is de vrees. En dan heb je nog de Filipijnse variant, de Bretonse, de Californische, nu weer de Indiase...



Moeten we ons na een traumatisch jaar vol lockdowns voorbereiden op nieuwe coronagolven die ons weer dezelfde of misschien wel meer ellende gaan brengen? Vanuit wetenschappelijke hoek klinkt geruststelling. ,,Ik acht het zeer onwaarschijnlijk dat het virus binnen een paar jaar enorm verandert’’, zegt bijvoorbeeld de Rotterdamse hoogleraar moleculaire virologie Ron Fouchier. ,,Waarom? Omdat we zulke grote mutaties in de regel niet zien. Een virus kan niet zomaar totaal veranderen. De enige plek waar je het ziet gebeuren, is in sciencefictionfilms.’’