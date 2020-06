Hoe corona de krijgsmacht raakt: wapenles met de kitspuit

Bekijk hier de eerste versie van het veelbespro­ken coronadash­board

8:46 Het kabinet heeft een proefversie van het veelbesproken coronadashboard gelanceerd. Met dit nieuwe wapen wil de regering lokaal kunnen ingrijpen bij een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Het is een soort online controlepaneel waar allerlei coronagerelateerde gegevens worden samengebracht. Van het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen tot een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Iedereen in Nederland kan in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus.