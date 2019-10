Hoe criminelen jarenlang wiet verbouwden in een Utrechtse trambrug en niemand iets doorhad

Criminelen verdienden tonnen met een inventieve wietkwekerij in een trambrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Jarenlang had niemand het in de gaten; duizenden trampassagiers tussen Utrecht en Nieuwegein passeerden dagelijks op slechts een paar meter afstand. Pas toen ambtenaren van de gemeente Utrecht stroomdiefstal constateerden, was het spel uit.

Het is letterlijk een uithoekje van de gemeente Utrecht. Een stukje ten zuiden van P+R Westraven liggen twee bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal die Utrecht en Nieuwegein met elkaar verbinden. Eén voor auto's en fietsers (Jutfasebrug), de ander voor de sneltram. De weg die er onderdoor loopt, leidt naar het terrein van brandstofbedrijf Varo Energy.

In de berm ligt rommel, inclusief een autostuur. De betonnen brugpijlers zijn volgekalkt met graffiti. Het enige verkeer bestaat uit tankauto’s. Rond lunchtijd halen werknemers van bedrijven uit de buurt een frisse neus langs het water. Dit desolate stukje Utrecht leende zich — naar het nu blijkt — perfect voor het runnen van een hennepkwekerij.

Sommige voorbijgangers met een goede neus hadden al een vermoeden dat er iets in de omgeving niet in de haak was. ,,Als ik over de brug fietste en de wind een bepaalde kant op stond, rook ik een wietgeur’’, vertelt een vrouw die in de buurt werkt.

Tweehonderd planten

In het brughoofd van de trambrug vond de politie vorige week een complete hennepkwekerij. In een holle ruimte, achter een grijze stalen deur, stonden tweehonderd planten, compleet met installaties voor verlichting en ventilatie. Een paar meter erboven rijden de trams tussen Utrecht en Nieuwegein, maar niemand had iets in de gaten.

Van de kwekerij is nu niets meer te zien. In het gras ligt een stroomkabel die er misschien gebruikt is. De grijze deur zit stevig dicht met een ogenschijnlijk nieuw slot.

De provincie Utrecht is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor het tramvervoer. ,,We hadden er geen vermoeden van’’, reageert een woordvoerder. ,,Er is op listige wijze een complete kwekerij uit het zicht gehouden. De trambaan wordt elke week gecontroleerd, maar in de ruimte eronder is niet gekeken.’’

Professionele organisatie

Er is geen schade aan de brug toegebracht. De provincie weet uit het politieonderzoek dat de kwekerij drie tot vier jaar in werking is geweest. ,,Dat vinden we uiteraard zeer onwenselijk. We kijken naar het aanbrengen van zwaardere sloten om herhaling te voorkomen, maar moeten niet vergeten dat (volgens de politie) hier een professionele criminele organisatie bezig is geweest. Ze hadden professioneel gereedschap tot hun beschikking. We laten ons uiteraard nog adviseren wat de beste manier is om dit in de toekomst eventueel te voorkomen.’’

Volledig scherm De metalen deur gaf toegang tot de verborgen ruimte waar tweehonderd planten stonden. © Marnix Schmidt

De criminelen hebben illegaal stroom van de gemeente Utrecht gebruikt. Dat gebeurde vanuit een verdeelstation in de omgeving waarop straatlantaarns zijn aangesloten. ,,Medewerkers waren alert en constateerden dat in de buurt van de brug stroom werd getapt’’, vertelt een woordvoerder. ,,Vervolgens is de politie gebeld. Het onderzoek dat daarop volgde, heeft geleid naar de locatie.’’

360.000 - 480.000 euro

De kwekerij heeft vermoedelijk veel geld opgebracht. Jon Warmerdam van het bedrijf Drugsview, dat trainingen en workshops aan gemeenten en woningbouwcorporaties geeft, zegt dat een wietplant per oogst 120 euro winst oplevert. Er kan elk jaar vijf keer geoogst worden. Daaruit volgt dat de criminelen aan de tweehonderd wietplanten in drie tot vier jaar tijd grofweg tussen de 360.000 en 480.000 euro hebben verdiend.

Een hennepkwekerij in een brug komt sporadisch voor, zegt Warmerdam. ,,Het wordt wel een keer ontdekt, maar als je het aan de gang hebt, kun je een tijd draaien.’’

De politie heeft de hennepplanten vernietigd. Na de ontruiming werd het publiek gevraagd om tips; er waren geen verdachten aangehouden. Of er inmiddels wel arrestaties zijn verricht, wil een woordvoerder niet zeggen.

Omdat de kweek van hennep zeer lucratief is, gebruiken criminelen creatieve plekken om planten te verbouwen. De afgelopen jaren vond de politie vaker hennepkwekerijen in bruggen. In 2016 bleken in de technische ruimte van de Plettenburgsebrug in Nieuwegein 450 planten te staan. In hetzelfde jaar werd een grote kwekerij ontdekt in een brug bij de A2 bij Eindhoven. De stroom werd illegaal afgetapt vanaf de snelweg. In 2012 was het raak in de brug bij de A73 bij het Brabantse Linden. Ook parkeergarages zijn in trek. In een kleine ruimte in de Utrechtse parkeergarage Paardenveld rolde de Utrecht afgelopen zomer een kwekerij op. Deze kwam aan het licht na controle van de netbeheerder na een stroomstoring.