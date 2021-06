Hoe de 14-jarige Kautar een man reanimeerde: ‘Ik riep: aan de kant, hier heb ik voor geleerd’

Hij leeft. Of hij weet dat zijn leven is gered door een scholier, weet zij niet. Hij kwam uit Frankrijk. Tijdens de reanimatielessen in de klas moest ze nog ontzettend nadenken en nu ging het allemaal vanzelf. Gelukkig hangt op het station een moderne aed die precies zegt wat er moet gebeuren. Kautar Ettabachi praat honderduit over de gebeurtenis die haar op school tot een beroemdheid heeft gemaakt. Van passerende medeleerlingen krijgt ze een boks. ,,M’n moeders Facebook is helemaal op hol geslagen.’’



Kautar was vorige week vrijdagavond laat onderweg van haar bijbaan in een kledingwinkel naar huis. In de hal van het Centraal Station zag zij een man vallen en twee beveiligers te hulp schieten. Een epileptische aanval. Die herkende zij van haar nicht. Zij weet hoe ze daarmee om moet gaan. Juist niet beetpakken, zoals de beveiligers deden. In een ruk rende zij er op af. Ze zei wat de mannen moesten doen en dat zij ervoor geleerd heeft. Ze knielde naast de patiënt. Ze zag zijn zweet, voelde aan zijn pols dat hij geen hartslag had. Ze had pas les gehad over die symptomen. ,,Hij had een hartaanval er overheen gekregen.’’ Meteen begon zij met de hartmassage. ,,Steeds viel hij weer weg.’’