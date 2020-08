Hoe de dag waar Paul (40) zo naar uitkeek eindigde in een onuitwisbaar drama met zijn zoon Sven (3)

Was het een noodlottig ongeluk of een vooropgezet plan? Op de dag dat Utrechter Paul den B. (40) zijn zoon Sven (3) voor het eerst meer dan een dagdeel mag zien, gaat het afschuwelijk mis. De jongen komt in het water terecht en sterft. Vandaag stond zijn vader terecht.

Lang heeft hij naar deze dag toegeleefd: 18 december 2019, een gewone doordeweekse dag, bijna Kerstmis. Eindelijk mag Paul een dag op pad met zijn zoon. Na een lange periode van strijd met zijn ex-vrouw, kijkt hij op 18 december uit naar ‘quality time’ met zijn kind. Alles heeft hij geregeld, omdat hij graag risico’s mijdt, dat zit in zijn karakter.

Op pad

Hij heeft genoeg eten en drinken om met Sven lang op pad te gaan. Op de agenda staat een bezoek aan zijn zus in Assen. Maar nog voor de dag goed en wel begonnen is krijgt hij tegenvallers: zijn zus zegt de afspraak rond 08.00 uur af.



Bovendien blijken boeren en bouwers precies vandaag te hebben uitgekozen als protestdag, waardoor files kunnen ontstaan. Toch gaan Paul en Sven op weg. Ze brengen eerst een bezoek aan de bibliotheek in Utrecht Zuilen en gaan dan richting Assen, de plek waar zijn ouders wonen.

Sport

Onderweg vraagt Paul aan Sven of hij van sport houdt. Gaandeweg komt het gesprek op roeien en blijkt dat Sven niet weet wat dat is. Daarom rijdt het duo richting de roeiclub uit Paul z’n jeugd, niet ver van Assen. Ondertussen klinkt in de auto een verhaal van Jip en Janneke en reikt Paul kleurpotloden aan ter vermaak.



Hoewel het op de heenweg al druk is, rijdt Paul door. Want Assen was zijn doel en daar wijkt hij niet van af. Nadat vader en zoon vanuit de auto een roeier hebben bekeken gaat de reis verder, terwijl Paul zijn telefoon heeft uitgezet en weggelegd.

Volledig scherm De auto van vader Paul den B. de avond na het drama. © Van Oost Media

Files

Volledig scherm © AD Hoewel het al over vieren is rijdt Paul nog steeds rond in Drenthe. Daar is volop file, terwijl Sven uiterlijk om 17.00 uur bij zijn moeder in Utrecht moet zijn. Paul legt zich er bij neer dat dat onhaalbaar is en denkt bij zijn ouders te overnachten. Hij licht de moeder van Sven niet in.



Wel maakt hij een plasstop langs het water. Dat vindt zijn zoon interessant. Vooral omdat zijn vader dat doet waar de weg ophoudt, ‘het einde van de wereld’. Niet veel later wil de kleine jongen dat zelf ook. Het is dan inmiddels donker maar om ‘te pleasen’ stopt Paul langs het Noord-Willemskanaal nabij Ubbena.



Het is al na 17.00 uur. Sven staat langs het kanaal om te plassen onder een viaduct, als het verschrikkelijk misgaat. Volgens Paul maakt de jongen bij het openmaken van zijn broek een onverwachte beweging. Hij glijdt over het schuivende zand het kanaal in.





Wat volgt is een ijzingwekkende stilte. Paul ‘bevriest’ naar eigen zeggen. Hij hoort en ziet zijn zoon niet en zakt in elkaar. Hij zoekt in zijn auto naar zijn telefoon maar die is onvindbaar.

Water

Paul gaat terug en springt het water in. Maar van zijn zoon geen spoor. Omdat het water maar 5 graden is, gaat hij snel weer op de kant en vindt dan in zijn auto alsnog de telefoon, waarmee hij om 17.31 uur 112 belt.



Hij probeert uit te leggen waar hij is. Maar hulpdiensten arriveren aan de overkant. Een toevallige passant met hond stuurt hij weg. De vrouw komt er op haar terugweg pas achter dat de man die zo bang was voor haar hond, op zoek bleek naar zijn kind. Ze ziet Sven drijven.

Agenten

Agenten die na een kwartier de locatie bereiken, zien Sven binnen een halve minuut in het water. Om 17.59 uur hebben zij hem op de kant en begint het reanimeren. Zijn lichaamstemperatuur is dan al gezakt tot 23,2 graden.



Die lage temperatuur wijst erop dat het kind al langer dan een uur in het water gelegen kan hebben. Als via de politie duidelijk wordt dat zijn moeder zich ernstig zorgen maakt waar haar Sven blijft, gaan alle alarmbellen rinkelen. Paul wordt aangehouden terwijl hij op een brancard ligt op de eerste hulp van het UMCG.

Volledig scherm Het Noord-Willemskanaal vlak bij het viaduct waar kleine Sven ging plassen. © Van Oost Media

Zijn zoon komt in hetzelfde ziekenhuis na twee weken te overlijden door verdrinking, op oudjaarsdag. ,,Het is een tragedie. Een last die ik de rest van mijn leven bij me moet dragen”, zei Paul maandag, tijdens zijn strafzaak bij de rechtbank in Assen.



,,Ik voel me gestraft omdat Sven er niet meer is. Ook al ziet u het niet aan mij, de pijn en het verdriet zijn er. Ik voel mij verantwoordelijk voor wat daar langs het kanaal gebeurd is, ik heb dit niet gewild.’’



Volgens deskundigen is de 40-jarige streng christelijk opgevoede Paul egocentrisch en narcistisch. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man die duidelijk en kalm praat van doodslag, onttrekken van Sven aan het wettige gezag en stalking van zijn ex.

Overspannen

Volledig scherm Agenten bij de auto van Paul den B. © Van Oost Media Volgens Paul was hij ‘overspannen’. Hij voelde druk om het goed te doen, mede door een naderende rechtszaak over een omgangsregeling. Hij noemde de situatie rond Sven en zijn ex ‘een open zenuw’. ,,De tragiek is dat ik er door spanning en stress finaal doorheen zat, toen ik Sven eindelijk weer kon zien.’’



Het Openbaar Ministerie schetste de gebeurtenissen als een film. ,,De neutrale kijker zou bij het laten plassen langs de waterkant denken: ‘wat doe je nou, idioot’. En: ‘spring in het water, schiet op’. Zijn emotieloze houding is opmerkelijk, zijn verhaal op z’n minst bijzonder, zo niet bizar. Hij is op grove wijze tekortgeschoten in zijn zorgplicht.’’





Volgens advocaat Judith Kwakman is veel gebaseerd op onderbuikgevoel. ,,Getuigen wijzen op zijn gebrek aan emoties en het gericht zijn op zichzelf. Maar dat betekent nog niet dat je bewust je kind dood wilt maken.



Zijn verklaringen waren misschien vreemd maar niet leugenachtig. Hij ís in het water gesprongen. Wat zou zijn motief zijn? Nooit heeft hij gesuggereerd Sven iets aan te willen doen, zijn oogappel.’’



Ze bestreed opzet, zag berichten aan zijn ex bij bankoverschrijvingen niet als stalking en noemde het niet op tijd in Utrecht zijn ‘overmacht’.

Paul zelf noemde ‘dood door schuld’ te bewijzen. Volgens deskundigen is niet precies te zeggen wat er gebeurd is. Het OM eiste zeven jaar cel voor de volledige toerekeningsvatbare Paul. Advocaat Kwakman vond de acht maanden voorarrest voldoende. Uitspraak op 22 september.