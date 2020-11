Hoe de nachtdienst van politieman Leo eindigde in een nachtmerrie met een dode op de A12

Buurt geschrok­ken van overval op Fred van Leer: ‘Schreeuw ging door merg en been’

18 november De ellende houdt niet op voor Fred van Leer. Twee mannen in PostNL-outfit hebben de Rotterdamse stylist en tv-presentator geprobeerd te overvallen in zijn bovenwoning in Rotterdam-West. De poging is mislukt, maar Van Leer waarschuwt: ,,Kijk goed als je de deur opendoet.”