Hoe drie sportvissers het slachtoffer werden van mist

Mist is te voorspellen; er wás zaterdag voor gewaarschuwd. Misschien vertrouwden de Brabanders dat de techniek hun boot veilig door de mist zou loodsen. De smartphone vertelt tot op de meter nauwkeurig waar de boot is. Op watersport-apps is elke boei gemarkeerd en de diepte van het water is tot de decimeter op de digitale waterkaart aangegeven. Wat kan je gebeuren? ,,Heel veel. Je bent zonder apparatuur snel gedesoriënteerd als je de oever niet meer ziet'', zegt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.



Mist komt minder voor dan vroeger. Dertig jaar geleden turfde het KNMI in De Bilt nog zo'n 80 dagen mist per jaar, tegenwoordig nog maar 40. Mist ontstaat als vochtige lucht snel afkoelt en er onvoldoende wind is. Watermoleculen condenseren dan op een minuscuul stofje, meestal een roetdeeltje, in de lucht en zweven verder als druppeltje.



,,Een paar decennia geleden spraken we over 'november mistmaand', maar de lucht is veel schoner dan vroeger en met minder fijnstof in de lucht is er dus minder vaak mist. Ook het aantal dagen met dichte mist, met minder dan 200 meter zicht, halveerde van 30 naar 15 dagen.'' zegt Janssen. ,,Stof in de lucht is ook de reden dat het met oud en nieuw vaak mistig wordt.'' De straten hangen dan vol met kruitdamp én mist. Het water in de lucht heeft dan ontelbaar veel vuurwerkstofdeeltjes om op te landen.



Mistflarden kunnen nog steeds uit het niets opdoemen. ,,Die zijn het gevaarlijkst'', weet Rob Stomphorts van Veilig Verkeer Nederland. ,,Het overvalt je als je erin rijdt. Je voelt je meteen onzeker, want je weer niet waar de auto voor je is, én je weet niet of degene achter je je nog wel ziet.''