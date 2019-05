Hoe Ed van der Elsken het leven vangt in foto’s

Hij bezong alles, zei Van der Elsken: liefde, moed en schoonheid maar ook woede, bloed, zweet en tranen. Ruim veertig jaar lang ving hij zijn ontmoetingen met mensen van over de hele wereld in foto’s en film. Hij slenterde door Parijs, Tokyo, Hongkong en Amsterdam en trok langere tijd rond in Afrika en Japan. Waar hij kwam, richtte hij zijn camera op karaktervolle, opvallende mensen.



In 1956 werd Van der Elsken in één klap internationaal bekend met zijn fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés, dat nog altijd geldt als een van de belangrijkste boeken van de Nederlandse fotografie. Daarna zou hij er nog ruim twintig maken, waarvan ook Eye Love You uit 1977 heel bekend werd. Tijdens vele reizen maakt Ed van der Elsken reportages in kleur vooral voor het maandblad Avenue. Op de overzichtstentoonstelling Lust for Life zijn iconische werken te zien (zoals de foto met het vrijende stel in de tuin van Van der Elskens huis aan de IJsselmeerdijk in Edam, uit 1970) en nooit eerder getoonde foto’s.



Inmiddels is de fotograaf al weer bijna dertig jaar dood, maar zijn werk blijft onverminderd populair. Omdat het eigenzinnig is en extravert spreekt het jong en oud aan.



Dat Van der Elskens kleurenwerk te zien is, is overigens niet minder dan een klein wonder. Drie jaar geleden luidde het Nederlands Fotomuseum de noodklok: de schimmel op Van der Elskens kleurendia’s moest per direct worden verwijderd, anders gingen ze voorgoed verloren. Een succesvolle crowdfundingactie leidde ertoe dat het museum korte tijd later kon beginnen met het grootste restauratieproject uit de Nederlandse fotogeschiedenis - ruim 42.000 dia’s werden gered. Onlangs werd de laatste schoongemaakt.



De expositie Lust for Life in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is te zien van 25 mei tot en met 6 oktober.