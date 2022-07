Hoe een boer uit Sint Hubert de ongenadig felle toon zet in het stikstofdebat: ‘Hij is niet van het gesprek’

Misschien is het zaadje voor het activisme van Mark van den Oever wel geplant in 2017. Samen met zijn vader Jan runt hij een boerenbedrijf en Mark houdt zich voornamelijk bezig met het kweken van kerstbomen.



Op een dag ontdekken ze dat bij hun perceel in Zeeland uit zeker tienduizend kerstbomen met een snoeischaar de toppen zijn geknipt. Weg bomen, weg werk van zes jaar, weg zo’n 50.000 euro. Het is een raadsel wie het gedaan heeft, maar dat het een doelbewuste actie is geweest, lijkt wel zeker. Het maakt Mark boos.