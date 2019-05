Hoe een ontmoeting met een Nederlandse veteraan prins Harry ontroert

His Royal Highness: tijdens de instructies vooraf worden Eric Hartwich en tientallen andere veteranen bijgepraat over de aanspreektitel van de Britse prins Harry. „Daar heb ik echt geen seconde meer aan gedacht”, reageert de Eindhovenaar. „Hij begon meteen met praten. Ik ben ook helemaal vergeten om naar zijn pas geboren zoontje te vragen. Het ging allemaal zo snel.”

Hartwich was donderdag in Den Haag bij de lancering van de Invictus Games, het internationale sporttoernooi voor gewonde militairen dat volgend jaar in Nederland plaatsvindt. Prins Harry, bedenker van het evenement, kwam even overgevlogen nadat hij eerder deze week voor het eerst vader was geworden.

Overvallen

Hartwich doet die dag mee tijdens een demonstratiewedstrijd van het rolstoelbasketbal als hij het veld even inruilt voor de zijlijn om op adem te komen. Een gouden wissel. Niet veel later wordt hij namelijk overvallen door de uitgestoken hand van de prins: „Ik schudde de hand en zag toen pas dat het Harry was. ‘Wow, oh, hello!’, of zoiets stamelde ik. Hij moest er wel om lachen.”

Hij laat een foto zien van de prins die voor hem op de knieën zit en zijn hand vast heeft. „Dat was denk ik rond het einde van het gesprek”, vertelt Hartwich. „Hij vroeg waarom ik in een rolstoel zat terwijl ik geen amputaties heb. Ik legde uit dat ik PTSS heb opgelopen nadat ik was uitgezonden naar onder andere Bosnië. Ik vertelde ook over mijn hulphond Castor die me helpt afleiden als ik gestrest dreig te raken.”

Volledig scherm Castor, de hulphond van Eric Hartwich, krijgt een knuffel van prins Harry. © Eric Hartwich

Koninklijke knuffels

Castor krijgt later zelf verschillende Koninklijke knuffels als Hartwich de prins tijdens de lunch opnieuw tegen het lijf loopt. Eigenlijk is er een minuutje per persoon gereserveerd, maar bij Hartwich blijft Harry een heel stuk langer plakken. „Je voelt je meteen op je gemak bij hem, hij komt niet over als een prins. Hij is ook op uitzending geweest en weet wat wij hebben meegemaakt. Dat merk je, het is een gevoel van veteranen onder elkaar.”

Het zorgt er ook voor dat het gesprek wat dieper gaat dan wellicht gebruikelijk. Hartwich en zijn vrouw verloren een paar jaar terug hun zoontje bij een verkeersongeluk. Dat was ook het moment dat bij de Eindhovenaar PTSS werd geconstateerd. „Daar vertelde ik hem over. Ik zag dat hij schrok. Hij heeft zelf natuurlijk net een zoontje gekregen. Hij wenste ons daarna heel veel sterkte en hoopte me volgend jaar te zien.”

Of dat ook gaat gebeuren, is nog even afwachten. Vorig jaar viel Hartwich op het allerlaatste moment af, nu hoopt hij wel te worden geselecteerd voor de Invictus Games. Discuswerpen, kogelstoten, zitvolley en rolstoelbasketbal: Hartwich heeft meerdere ijzers in het vuur. „Voordat bij mij PTSS werd geconstateerd, was ik veel met sport bezig. Dat pak ik nu weer op. Als ik de Invictus Games haal, zou dat een grote stap in de goede richting zijn. Dan voel het alsof ik weer terug ben waar ik ooit was.”