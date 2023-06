Hoe een ‘slechte’ goochelaar het brein werd achter een voetbalteam met miljoenenpubliek

Komen bekende YouTubers Enzo Knol, Dylan en Kalvijn dankzij deze jongeren voetballen in Apeldoorn?

Wie fan is van YouTubers als Dylan Haegens, Noah Zeeuw, Kalvijn, Luca Like, YousToub of Enzo Knol, doet er goed aan om woensdagavond 31 mei vast in de agenda te omcirkelen. De kans dat (een aantal van) deze sterren zich bij WSV in Apeldoorn laten zien is groot.