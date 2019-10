Hoe een student foutjes in de roemruchte nazi-expo ontdekte

Kenners van naam en faam lieten in Design Museum Den Bosch hun oog al over de tentoonstelling glijden. De expositie Design van het Derde Rijk is wat je noemt controversieel, vooral vanwege het gevoelige thema: nazi-design. Gezaghebbende journalisten uit binnen- en buitenland schreven er hun vingers blauw over. Maar niemand keek kennelijk rond met de ogen van student Job van den Broek.



Dat zijn kritische ogen, mogen we wel zeggen. ,,Sinds mijn tiende lees ik veel over militaire geschiedenis”, zegt hij bij de ingang van het Design Museum Den Bosch. Het is dringen aan de deur. Ook vandaag is de tentoonstelling uitverkocht.



Voor Job van den Broek is het zijn tweede bezoek. De eerste keer ontdekte hij dat fotobijschriften in de tentoonstelling niet correct waren. In een ingezonden brief aan deze site schreef hij daarover. Het museum liet de bijschriften, na naspeuringen van eigen professionals, vervolgens ijlings aanpassen.



Een foto die door het leven ging als ‘SS-ers aan de kerstdis in 1941’ bleek bijvoorbeeld uit 1937 te komen, moest het museum toegeven. En SS-ers waren het waarschijnlijk ook al niet. Ook bij een andere foto (van een marine-officier) stond een datum die niet kon kloppen, wist de student het museum te melden.