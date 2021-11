Hoe een vervallen, gekraakte miljoenenvilla hét hoofdpijndossier werd van chique Wassenaar

Tilburgers Auke en Frans maken ‘mapporno’: ‘Mensen triggeren met een landkaart is fantas­tisch’

Nederlanders schamen zich het meest voor Urk, Fransen voor Marseille. Onze honden zeggen ‘woef’ terwijl ze in Italië ‘bau’ blaffen. De Tilburgse ‘mapnerds’ Auke en Frans maken landkaarten met grapjes en weetjes. En dat scoort: ,,Vorige week gingen we viraal op Reddit en deze week stonden we voor de tweede keer op Dumpert.”

