Hoe een vervallen, gekraakte miljoenenvilla hét hoofdpijndossier werd van het chique Wassenaar

Vakantie­park­ba­ron Peter Gillis met fans op de foto voor biografie: ‘Maar dan wel mijn boek kopen he?’

Vakantieparkenmagnaat Peter Gillis staat deze zaterdag in de boekhandel in Oisterwijk om zijn nieuwe biografie te signeren. ‘Massa is kassa’ gaat over zijn rotjeugd, vreemdgaan, een bijna-bankroet en veel meer. Zo’n vijftig fans gaan met hem op de foto. Doet hij graag. ,,Maar dan wel mijn boek kopen he?”

6 november