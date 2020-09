Hoe effectief zijn regionale maatregelen? ‘We kunnen geen wachters voor de stadspoort zetten’

Het aantal besmettingen loopt in en rond de grote steden zo hard op dat er vandaag nieuwe maatregelen volgen. Steden en (veiligheids-)regio’s gaan niet op slot, reizen blijft mogelijk, verwacht een ingewijde. Wel voert het kabinet in een aantal regio’s een avondklok in voor de horeca, zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel vorige week al suggereerde in deze krant. ,,Studentensociëteiten en horeca ’s avonds laat dicht, beperking van het aantal sociale contacten: zulke maatregelen hebben dan effect”, zei Van Dissel.



Actie is nodig nu het dagelijkse aantal besmettingen maar blijft oplopen. Gisteren noteerde het RIVM het recordaantal van 1766 nieuwe gevallen, in ziekenhuizen loopt het aantal patiënten ook op, al is er nog lang geen sprake van een tweede golf in de zorg.



En zo gaat de Nederlandse virusbestrijding een nieuwe fase in, waarbij regionale ingrepen verkozen worden boven landelijke actie. De bazooka van dit voorjaar – een landelijke intelligente ‘lockdown’ – blijft in de kast, met een scalpel hopen kabinet en burgemeesters het virus er nu weer meer onder te krijgen. Hierbij gaan ze op zoek naar een ‘optimale lockdown’ die de economie spaart en het virus controleert. ,,Dat zal niet waterdicht zijn, natuurlijk”, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie aan de Universiteit van Leiden. ,,We leven niet in de middeleeuwen, waarin steden afgesloten werden met wachters voor de poorten om de pest buiten de deur te houden. Maar met gerichte maatregelen kun je best het aantal potentiële contacten verminderen, minder mensen naar de stad laten komen.”