Hoe Heidi en Nikita twee overvallers uit hun cafetaria in Elst verjaagden

,,We hebben de politie gebeld en die waren er binnen enkele minuten. Ze hebben de buurt uitgekamd maar de overvallers niet gevonden”, zegt Meeuwissen.



Diner 66

De cafetaria aan de Willemsstraat is nog nooit overvallen. ,,Maar sinds de overval van enkele weken geleden op cafetaria Diner 66 in Arnhem-Zuid ben je er onbewust mee bezig.’’



,,Extra veiligheidsmaatregelen hebben we echter niet genomen, jammer genoeg. We hebben een camera, maar die registreert alleen maar de klanten die binnen komen, voor het geval we achter zitten", legt Leeyen uit.



De overval op cafetaria Diner 66 aan de Kroonse Wal in Arnhem-Zuid is van begin december. Ook hier besloot de eigenaar in te grijpen en achter de gemaskerde overvallers aan te gaan. Hij gleed echter uit, waarna één van de overvallers de man een schop in het gezicht gaf.