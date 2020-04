Hoe ‘het meisje met het rode haar’ de jacht op de nazi's opende

Hannie Schaft had een vooruitziende blik. ,,Ik word nog eens begraven in een mooie kist met de driekleur eroverheen en de koningin erbij’’, zei ze ooit. Ze kreeg gelijk, al was dat sneller dan haar lief was.



Op 27 november 1945 werd haar kist, met een Nederlandse vlag, op een baar door Haarlem gereden naar de Erebegraafplaats Bloemendaal. In het golvende duinlandschap van Overveen ligt ze als enige vrouw tussen 371 andere verzetsstrijders. Het onderschrift op haar grafsteen is kort maar krachtig: ‘Zij diende’.