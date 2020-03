Hoe houd je genoeg afstand zonder ruzie? Met deze tips van experts hou je het netjes

De afstand die mensen tot elkaar houden, verschilt per cultuur, zegt universitair hoofddocent communicatie- en informatiewetenschappen Jansen. ,,Ik heb gewerkt aan een universiteit in Antwerpen. Als studenten daar vlak langs mij moesten lopen, zeiden ze direct excuseer mij, of sta me toe. In België zijn de sociale afstanden groter en daarmee ook de fysieke afstanden. In Nederland is de afstand kleiner, noem het gezellig. De studenten lopen er praktisch tegen je op.’’