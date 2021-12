Hoe jongeren de Nederlandse lockdown omzeilen en los gaan in Duitse disco's: ‘Jeugd wil toch ‘party machen’’

Poll + video Tientallen jongeren stappen in Ommen op discobus naar Duitsland: 'Daar is alles veilig’

Burgemeesters uit de Veiligheidsregio IJsselland maken zich zorgen over jongeren die in bussen afreizen naar grote Duitse discotheken, waar tot diep in de nacht gefeest en gedronken mag worden. Zoals Index in Schüttorf en ZAK in Uelsen. Zaterdagavond rijdt zo'n discobus vanaf Dalfsen via Ommen naar Index. Jongeren die instappen zeggen dat ze aan alle regels voldoen.

13:46