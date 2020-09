Hoe komen we door deze mini-lockdown? ‘Blijven balen heeft geen zin’

Intiem portret Een heel ander corona-slachtof­fer: knuffel­beer Jorrit zag geen uitweg meer

15 augustus Op 14 april maakt Jorrit een einde aan zijn leven door voor de trein te springen. Hij verkeerde in een psychose, zijn behandeling was, midden in het coronatijdperk, niet optimaal. Partner Wendy stelt dat zijn dood onnodig was. Zou Jorrits daad zonder corona te voorkomen zijn geweest? Een emotioneel verslag van Hugo Borst.