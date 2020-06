Hoe krijgen we corona onder controle? ‘Sommige groepen wekelijks of vaker testen’

Zelf wacht hij nog even met een bezoek aan een restaurant of café. ,,Ik ben terughoudend, dat kan geen kwaad”, zegt Hans Heesterbeek vanuit zijn thuiskantoor in Den Bosch. ,,Het is logisch dat we stap voor stap versoepelen, maar het is ook verstandig dat we niet massaal op hetzelfde moment alle ruimte nemen”, zegt de hoogleraar theoretische epidemiologie (Universiteit Utrecht).