Hoe man met zaag en lakens bijna wist te ontsnappen uit gevangenis: ‘Alleen meegemaakt in de Bijlmerbajes’

Grote brand in Wolvega, vermoede­lijk nog personen in pand

De brand die woensdagavond uitbrak in een appartement aan het Van der Sandeplein in het Friese Wolvega is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Er worden nu nog sloopwerkzaamheden verricht zodat de hulpdiensten het pand kunnen verkennen. Eerder werd door de brandweer gemeld dat er ‘vermoedelijk’ nog personen in het pand waren.

23:49