Hoe modelabel Daily Paper de wereld verovert

Nederlan­ders moeten echt even naar buiten, maar te druk was het (bijna) nergens

7:38 Na vier weken ‘thuis quarantaine’ houden veel mensen zich nog steeds goed aan de oproep om er niet massaal op uit te trekken. In natuurgebieden en op de stranden bleef het rustig. Zelfs bij bouwmarkten, meubelboulevards en tuincentra, die normaal gesproken met Pasen worden overspoeld, was de situatie nu beheersbaar. Wel was het in de bollenstreek veel te druk, laten de burgemeesters van Hillegom, Lisse en Teylingen weten.