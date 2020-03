Hoe moeilijk kan het zijn: binnenblijven en Netflix kijken om het land te redden?

video Waarom de griepgolf van 2018 vooralsnog dodelijker was en we ons nu toch meer zorgen moeten maken

27 maart Dat corona niet ‘zomaar een griepje is', weten we inmiddels wel. Toch wordt er nog vaak verwezen naar de grote griepgolf van 2018. Toen gingen er toch ook veel mensen dood? Ja, maar die situatie was wel anders dan de coronacrisis van nu.