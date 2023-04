Hoe Mohamed A. op kinderlijk eenvoudige wijze miljoenen pikte van het UWV: ‘Leefde in pure angst’

met video School in Eindhoven gesloten om zorgen rond exa­menstunt, politie ontving anonieme tip

De politie kreeg een anonieme tip binnen over de examenstunt op het Eckart College in Eindhoven. Dat is de aanleiding geweest om de school maandag dicht te houden. ,,Die was van dien aard dat we de veiligheid van 1500 leerlingen niet konden garanderen", aldus een woordvoerder.