Hoe ‘onbekende’ Bas Smit Fred en Corrie hielp na brutale inbraak: ‘Hebben nog steeds contact’

Midden in de nacht werden bij Fred en Corrie de Gruijl laatjes met daarin veel geld en waardevolle spullen uit hun slaapkamer gestolen. Geld dat ze hadden gespaard voor hun 60-jarig huwelijksjubileum. ‘Het is nog steeds on-be-grijpelijk’, vindt Fred een jaar later, maar mede dankzij influencer Bas Smit gaat het weer goed met het echtpaar.