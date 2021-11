Hoe relschoppers de macht grepen in Rotterdam: ‘De politie heeft niks meer te zeggen’

Eindhoven­se onderne­mers woest over winterop­vang daklozen: ‘We zijn weer het afvoerput­je’

Een klap in het gezicht van alle ondernemers en arrogantie ten top van de gemeente. De aangekondigde komst van een winternoodopvang voor daklozen naar de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven is in de omgeving slecht gevallen. ‘We zijn wederom het afvoerputje voor de gemeente.’

19 november