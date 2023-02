Hoe undercoveragenten wapenhandelaren op het spoor kwamen: ‘Binnen tien minuten regel ik een Glock’

Bijna helft van Oekraïense vluchtelin­gen in Nederland vindt binnen paar maanden werk

Bijna de helft van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Nederland heeft binnen acht maanden werk gevonden. Reguliere asielzoekers doen daar doorgaans veel langer over. Het gaat vaak om deeltijdwerk als uitzend- of oproepkracht.

