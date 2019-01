Hoe verder met oud en nieuw? ‘Dit is geen volksfeest meer’

Voor Bas en Riet Hartman begon 2019 met een dreun. En daarna met twintig kapotte ramen, een kapotte voordeur en een beschadigd plafond. ,,We waren het dorp in om vrienden een mooi jaar te wensen’’, vertelt Riet (74), terwijl de glaszetters bezig zijn. ,,En toen die knal. We voelden de grond schudden.’’



Hun dijkhuis in het Gelderse Opijnen raakte tijdens de jaarwisseling zwaar beschadigd door een vuurwerkbom, die om kwart voor één werd afgestoken in de straat. Gelukkig waren ze niet thuis en zat hond Ietsypietsy veilig in de keuken. Maar de schade is enorm – ook verderop in de straat. Oud en nieuw is zo langzamerhand geen feest meer, zegt Riet. ,,Dit was geen vuurwerk, dit was een bom. Zo gaat de lol er wel af.’’



Met oud en nieuw zijn ze wel even klaar in Opijnen. Even verderop, in de Bommelerwaard, gingen al dagen vóór de jaarwisseling auto’s in brand. In het dorpje Brakel, waar de brandweer in één nacht tientallen branden moest blussen, vergeleek de politie de nieuwjaarsviering zelfs met de situatie in de Gazastrook.



Deze geluiden hoor je in het hele land – van mensen op straat, maar ook van gezagsdragers, zoals de nationale politiebaas Erik Akerboom, die de nieuwjaarsviering een ‘traditie van geweld’ noemt. ,,Een feest waarbij zo veel doden en gewonden vallen, waarbij zo veel schade is en politie wordt bekogeld: dat is een mislukking.’’



Veel burgemeesters zijn het met Akerboom eens. ,,Ik zou die nacht het liefst overslaan’’, zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. ,,Ik vind het vreselijk. Je kunt na middernacht niet eens meer met je auto de straat op zonder dat er met vuurwerk naar je wordt gegooid. En sommige mensen vinden dat nog normaal ook. Nou, ik niet.’’