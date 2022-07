Hoe we Oost-Nederland wapenen tegen extreme droogte én natte voeten (spoiler: ook hier is de rol van boeren cruciaal)

De dijken verhogen. Dat is in Nederland de eerste reflex als het water ons bedreigt. Willem Seine wordt er soms een beetje moe van. Het is in zijn ogen een ouderwetse oplossing, kortetermijnpolitiek. Terwijl de natuur zelf veel betere oplossingen aanreikt. ,,Het klimaat verandert”, vertelt Seine, expert klimaatadaptatie bij Natuur en Milieu Overijssel. ,,We krijgen steeds vaker te maken met extreme droogte, op andere momenten zullen hevige hoosbuien ons parten spelen. In Nederland, en zéker in het oosten, zullen we daar slim op moeten inspelen.”