Hoe wordt het toch een leuke herfstvakantie in deze gekke coronatijd?

Eigenlijk zouden Jan Blijleven en Edith Wante met de kinderen in een huisje in Duitsland zitten deze herfstvakantie. Nu staan ze hun tassen uit te laden in een vakantiepark aan de Nederlandse kust. ,,We hebben vorige week omgeboekt, want het was wel duidelijk dat we in Duitsland niet welkom zijn", vertelt Edith.