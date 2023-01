Hoekstra wil meer aandacht voor ontvoering van Oekraïense kinderen door Russen

Hoekstra kondigde het initiatief aan tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Duitse ambtgenoot Annalena Baerbock. Zij was maandag op bezoek in Den Haag. De daders moeten voor de rechter worden gebracht, zei de bewindsvrouw.

De kinderen worden ‘illegaal uit de door Rusland geannexeerde gebieden ontvoerd en voor adoptie vrijgegeven’, zei Baerbock. ,,Er is weinig zicht op wat er in deze bezette gebieden gebeurt, maar het lot van de kinderen mag niet vergeten worden.”

Criminele praktijken

De bewindsvoerders willen dat er internationaal meer aandacht voor komt. Daarom gaan ze samenwerken met de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en het Internationaal Strafhof. De betrokken kinderen moeten terugkeren naar hun ouders, daders moeten verantwoording afleggen en teruggekeerde kinderen moeten psychische hulp krijgen, verklaarde Baerbock. ,,Dit opzettelijk beleid van de Russen verscheurt families en traumatiseert kinderen. Het is wreed en inhumaan”, aldus Hoekstra. ,,Rusland moet een eind maken aan deze criminele praktijken.”

Meer wapens

De Duitse minister wilde verder niet ingaan op de mogelijke levering van moderne gevechtstanks aan Oekraïne. Er is internationaal veel druk op de regering in Berlijn om dit toe te staan. Hierover wordt vrijdag opnieuw gesproken op een bijeenkomst in het Duitse Ramstein. Polen en Finland hebben al aangegeven een aantal van hun in Duitsland gemaakte Leopard 2-gevechtstanks te willen afstaan aan Oekraïne. De Duitse regering moet hiervoor toestemming geven, maar vooral bondskanselier Olaf Scholz lijkt huiverig. ,,De discussie is nog gaande”, zei Baerbock.

Hoekstra maakte duidelijk dat Oekraïne meer wapens moet krijgen. ,,Voor ons is het kristalhelder. Wat we ook doen, de enige manier om dit conflict op te lossen, is op het slagveld. Er zijn dus meer wapens nodig. Als we onze inzet pauzeren, stoppen of beperken zal alles wat we tot dusver hebben gedaan tevergeefs zijn geweest.”