Hof beëindigt ‘inhumane’ plaatsing van meisje (15) in gesloten instelling: ‘22 uur per dag op kamer’

Dat meldt het hof woensdag in een door het meisje aangespannen beroep. Over het gedrag van het meisje bestaan volgens het hof al jaren forse zorgen. Er is sprake van een ‘heel angstig meisje’ dat dingen ziet en hoort die er niet zijn.



Vanuit die angst, zo schetst het hof, ontstaat agressie. ,,In al die tijd is het de professionals niet gelukt om haar in voldoende mate positief te keren.” Er waren meerdere incidenten waarbij ze verbaal en fysiek agressief was. Zo zijn meerdere groepsgenoten en begeleiders aangevallen.