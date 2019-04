Hof in België buigt zich opnieuw over drugszaak Frank Masmeijer

Er volgt vanmiddag weer een nieuw hoofdstuk in de zaak tegen voormalig NCRV-coryfee Frank Masmeijer. Het hof van beroep in Antwerpen buigt zich opnieuw over de drugszaak waarin Masmeijer verdachte is.

Het hof besloot in februari dit jaar de zaak te heropenen omdat de wetgeving is veranderd en de aanklager de kans moest krijgen om de beschuldigingen aan te passen. De definitie van drugssmokkel is in de Belgische wet in 2017 veranderd. Het hof wil weten of dat consequenties kan hebben voor de zaak-Masmeijer.

Frank Masmeijer werd in oktober 2017 in België veroordeeld tot acht jaar cel voor zijn deelname aan grootschalige cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Er zat 467 kilo drugs verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika. Bij de smokkel waren meerdere mensen betrokken. Masmeijer heeft lange tijd gezegd dat hij niets wist van de smokkel en dat hij er is ingeluisd. In december verraste hij met een gedeeltelijke bekentenis, maar tijdens een extra zitting waarin hij daarover verhoord zou worden, hield hij de kaken weer op elkaar.

Masmeijer kreeg bij zijn veroordeling in 2017 te horen dat hij per direct aan zijn celstraf moest beginnen. Hij was echter niet bij de uitspraak aanwezig en bleef in Nederland. Omdat hij geen geheim maakte van zijn verblijfplaats en zijn hoger beroep nog behandeld moet worden, liet de Belgische justitie hem lange tijd met rust.

Feestvieren

Tot oktober vorig jaar. Toen werd hij in een hotel in Breda opgepakt in het bijzijn van zijn schoonzoon. Het zat justitie in België dwars dat Masmeijer enige tijd daarvoor feestvierend was gesignaleerd in Spanje. Masmeijer zat enkele dagen vast, maar justitie in Amsterdam liet hem weer gaan tot aan de behandeling van het overleveringsverzoek, als hij zijn paspoort zou inleveren. Justitie besloot kort daarna dat hij naar de Belgische cel moest tot aan zijn hoger beroep.

Masmeijer verzette zich hevig omdat hij de Belgische gevangenis ‘mensonterend’ vindt. Een eventuele celstraf mag hij later ook in Nederland uitzitten, maar hij moet in voorarrest in België blijven, waar hij nu nog steeds zit.