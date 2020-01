Hof stelt ontbinding Hells Angels uit: motorclub mag hoger beroep afwachten

De Hells Angels hoeven, anders dan de rechtbank Utrecht vorig jaar besliste, niet direct te worden ontbonden. Het gerechtshof in Arnhem stelt dat de uitvoering van die beslissing wordt uitgesteld zolang er nog geen vonnis is in hoger beroep. De motorclub mag het beroep dus afwachten.

De rechtbank Utrecht verbood in mei vorig jaar, via een civiele procedure, motorclub Hells Angels in Nederland. De Nederlandse tak werd ongeacht een hoger beroep per direct ontbonden en verboden, de wereldwijde organisatie mag niet meer actief zijn in Nederland.



Volgens de rechtbank heeft de motorclub een ‘geweldscultuur’ die ‘kenmerkend en structureel’ is en die de club kan worden aangerekend. ,,De organisatie Hells Angels is een gevaar voor de openbare orde”, aldus de rechtbank. De motorclub gaf aan tegen het verbod in beroep te gaan.

Ontbinding onherroepelijk

Het gerechtshof benadrukt dat het uitstel van de ontbinding geen consequenties heeft voor het uiteindelijke vonnis. De ontbinding van de motorclub is volgens het hof niet terug te draaien als in hoger beroep een ander vonnis valt. Het vermogen van de vereniging zou bijvoorbeeld worden vereffend, wat onherroepelijk is.



Ook voor de leden van de Hells Angels heeft het vonnis van de rechtbank al gevolgen. Sommigen zijn ontslagen of op non-actief gezet omdat ze lid waren van een organisatie die volgens de rechtbank geweld faciliteerde en verheerlijkte. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep is op 26 mei.

‘Gaan vrolijk verder’