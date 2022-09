Hoge Veluwe sluit weg door park om stikstofuitstoot

De De Wetweg loopt van Jachthuis Sint Hubertus in het park naar Otterlo. Het was een van de laatste wegen in het natuurgebied waar auto’s mochten rijden. Oudere bezoekers hebben nog geprobeerd om de afsluiting van de weg te voorkomen, omdat het park naar hun mening steeds minder toegankelijk wordt voor mensen die niet meer zo goed kunnen lopen of fietsen. Maar volgens de parkdirectie is de afsluiting een noodzakelijk onderdeel van een pakket aan maatregelen om het stuifzand te redden.

Dwars door het Otterlose Zand

Nederland heeft het grootste areaal aan stuifzand in Europa en moet dat behouden, herstellen en beheren. Het meeste stuifzand is te vinden op de Veluwe. Het Otterlose Zand is met 324 hectare het grootste gebied. Maar het stuifzand groeit dicht met grove dennen en ongewenst mos.



Dat heeft weer gevolgen voor de bijzondere planten en insecten die op stuifzand voorkomen. De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is de stikstofuitstoot van verkeer in en rond het park, zeggen de parkbeheerders. Door stikstofneerslag worden kwetsbare planten overwoekerd door sterkere soorten zoals bramen.



De De Wetweg voerde dwars door Het Otterlose Zand. Behalve de wegafsluiting gaat De Hoge Veluwe de komende tijd ook alle bomen en struiken die na 2007 in het stuifzand zijn gegroeid wegkappen. Later volgen nog meer maatregelen om het stuifzandgebied te verbeteren.