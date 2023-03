Hoger beroep in ‘condoomzaak’: OM vindt straf te laag, veroordeelde zegt onschuldig te zijn

De veelbesproken 'condoomzaak’ is nog niet klaar. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de veroordeelde Rotterdammer (28) gaat in hoger beroep tegen de straf die laatstgenoemde kreeg voor het stiekem afdoen van zijn voorbehoedsmiddel tijdens de seks.

De Rotterdammer had de dubieuze primeur om als allereerste Nederlander terecht te staan vanwege stealthing, oftewel het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks. Hij deed dit toen zijn bedpartner in een positie lag waarop ze hem niet meer kon zien.

Het OM vervolgde de Rotterdammer voor verkrachting en eiste twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. De rechter oordeelde echter dat van verkrachting geen sprake was, omdat beide personen overeenstemming hadden over de penetratie.

Appjes

Wel zag de rechter bewijs voor dwang: het slachtoffer werd namelijk gedwongen om toe te staan dat zij werd gepenetreerd zonder voorbehoedsmiddel. De Rotterdammer kreeg drie maanden voorwaardelijke celstraf.

De twintiger heeft altijd ontkend, maar volgens de rechter waren zijn appjes overtuigend. Zo schreef hij het bezorgde slachtoffer daags na de seks dat hij ‘dacht dat ze het wel had gevoeld’ en dat ‘het goed zal komen’.

‘Cliënt was teder en liefdevol’

Het appel van het OM draait volgens een woordvoerder niet alleen om de vrijspraak van de verkrachting, maar óók om opgelegde straf voor dwang. Deze is volgens justitie te laag.

Peter Schouten, zijn advocaat, stelt op zijn beurt dat de veroordeling onterecht is. ,,Als mannen seks met een vrouw hebben, horen ze altijd teder en liefdevol te zijn en goed de luisteren als een vrouw iets niet wil. Cliënt ís teder en liefdevol geweest. Ook heeft hij goed geluisterd. De afspraak is niet geschonden, de dwang is niet uitgeoefend.”

Schouten betreurt het dat het OM deze zaak ‘zo op de spits gedreven heeft’. Hij vindt dat van zijn cliënt een ‘juridisch proefkonijn’ is gemaakt. ,,Maar mensen zíjn geen proefkonijnen.”

Het was volgens de raadsman beter geweest als zowel het OM als de rechtbank nieuwe wetgeving rond zedenzaken had afgewacht. Die wetgeving is namelijk in de maak. In de zaak van zijn cliënt had mediation moeten plaatsvinden, betoogt hij. ,,Dan hadden beschuldigde en aangeefster beter kunnen verwerken wat er is gebeurd tijdens hun samenzijn.”

‘Veroordeelde moet nu niet huilen’

Ellen van Loosbroek laat namens het slachtoffer weten blij te zijn dat het OM blijft strijden. ,,Dit hoger beroep is een kans om alsnog een veroordeling voor verkrachting te krijgen. Bovendien: hoe meer ruchtbaarheid aan stealthing wordt gegeven, hoe beter.”

Wat betreft de veroordeelde: die ‘moet niet huilen dat hij zo lief en teder is geweest’. ,,Hij heeft respectloos de wensen van mijn cliënte genegeerd voor zijn eigen gerief.”

Vrijspraak in andere zaak

De andere Rotterdammer die eerder deze maand terechtstond vanwege het zogeheten stealthing, werd vrijgesproken. De rechter kon niet vaststellen dat hij bewust geen condoom had omgedaan.

De 25-jarige Rotterdammer vertelde tijdens de zitting dat hij in 2021 een ‘ongelukje’ had gehad: vlak voordat hij tijdens anale seks klaarkwam, merkte hij dat-ie zijn condoom in the heat of the moment was vergeten.

Het OM legt zich bij de uitspraak in deze zaak wél neer. Wanneer het hoger beroep van de andere zaak dient, is nog niet bekend.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.