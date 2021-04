Hoger beroep van start, Jos Brech blijft bij verhaal: ‘Niks met dood Nicky Verstappen te maken’

Jos Brech is er dus zelf bij tijdens deze eerste regiezitting van het hoger beroep in Den Bosch. Ook de familie van Nicky Verstappen is er weer bij, samen met Peter R. de Vries, die de familie begeleidt. Tijdens deze eerste regiezitting wordt slechts gesproken over onderzoekswensen en wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

Lees ook Play Politie verhoort Jos Brech opnieuw in zaak Nicky Verstappen

Advocaat Gerald Roethof van Brech wil dat het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk wordt verklaard als het gaat om het vervolgen van Brech voor het in bezit hebben van kinderporno, een bijzaak in het proces. Het gerechtshof in Den Bosch beslist vrijdag of Brech in hoger beroep vervolgd mag worden voor het in bezit hebben van kinderporno. Brech werd daar ook voor veroordeeld vorig jaar, maar volgens zijn advocaat had dat niet gemogen.

Brech werd in 2018 opgepakt in Spanje nadat hij in beeld was gekomen voor de dood van de in 1998 omgekomen Nicky Verstappen. Hij werd overgeleverd naar Nederland om daarvoor hier terecht te staan. In Nederland werd hij ook veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno, maar daarvoor had Spanje in de overleveringsprocedure óók toestemming moeten geven. Dat gebeurde alsnog nadat Brech was veroordeeld maar volgens advocaat Roethof van Brech kan dat niet ‘achteraf gerepareerd worden’. Dus zou Brech daarvoor in hoger beroep niet vervolgd kunnen worden, meent Roethof. Het gerechtshof wil daar even over nadenken en beslist daar vrijdag over.

12,5 jaar

Brech werd in november vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar voor het misbruiken met dodelijke afloop van Nicky Verstappen. Ook wordt het bezit van kinderporno hem dus aangerekend. De rechter houdt hem volledig verantwoordelijk voor wat er met Nicky is gebeurd. De toen 11-jarige verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden. De rechter gelooft net als het OM dat Brech Nicky misbruikte én dat hij tijdens dat misbruik is overleden.

Brech kwam in beeld dankzij geavanceerde nieuwe technieken waarmee sporen op kleding en het lichaam van Nicky opnieuw konden worden geanalyseerd. In juni 2018 leverde dat een dna-match op met Brech. Die was inmiddels spoorloos verdwenen, maar werd in augustus in Spanje gearresteerd.

‘Onschuldig’

Brech is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. Hij heeft van het begin af aan volgehouden onschuldig te zijn. Hij zegt dat hij het levenloze lichaam van Nicky had aangetroffen op de Brunssummerheide, dat hij de jongen had aangeraakt om te kijken of hij nog leefde en hij had de kleding van Nicky ‘gefatsoeneerd'. De rechtbank in Maastricht geloofde dat niet omdat het de vele dna-sporen aan zowel de binnen- als buitenkant van Nicky's onderbroek niet kan verklaren. ,,Brechs dna kwam vaker in de onderbroek voor dan dat van Nicky zelf”, aldus justitie.



Bovendien had Brech zich halverwege de jaren 80 al eerder met geweld vergrepen aan drie jongens. Die overleefden dat wel, Nicky niet. Brech heeft altijd gezegd dat hij de ‘vondst’ van het lichaam van Nicky niet heeft gemeld juist vanwege zijn zedenverleden.



Ook het Openbaar Ministerie ging na de veroordeling in hoger beroep omdat justitie meent dat Brech Nicky wél met opzet heeft gedood.