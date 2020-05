Hogere wiskunde in kleinste café van Nederland aan vooravond heropening

De maximale breedte is 2,98 meter. De lengte? 8 meter. Nog geen 24 vierkante meter, dat is de oppervlakte van Petit Café Moriaan in de Stokstraat van Maastricht. De sfeervolle pijpenla, gevestigd in een pand uit de zeventiende eeuw, geniet faam als de kleinste kroeg van Nederland.



In normale tijden is dat een unique sellingpoint, maar nu levert dat eigenaar George Hamers (45) bovenal hoofdbrekens op, schrijft dagblad De Limburger. Want hoe gaat hij zijn miniatuurcafé coronaproof maken voor de herstart op 1 juni? „Ruimtetechnisch is dit een enorme puzzel. Het wordt heel veel passen en meten.”