Holland Heineken House dit jaar niet op locatie in Japan, maar in Scheveningen

Buurman reageert op dood hondje: ‘Hij kwam met een stok op me af en ik ontweek hem, toen viel ik op Neeltje’

23 juni Hij kreeg de nodige bedreigingen en verwensingen over zich uit gestort op social media. Hoe haalde de Lieroppenaar het in zijn hoofd om het hondje van Jan en José Bartels dood te schoppen? Volgens hem zit het verhaal anders in elkaar. ,,Ik heb Neeltje niet bewust iets aangedaan.”