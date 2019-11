Holleeder gisteravond even met spoed naar ziekenhuis

,,Het personeel van de gevangenis heeft vannacht geconstateerd dat mogelijk de verkeerde medicatie is toegediend”, zo vertelt woordvoerder Eveline Petit van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarom is de crimineel uit voorzorg met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hier bleek dat alle lichaamsfuncties nog goed functioneerden en kon hij weer terug naar Vught. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het incident.

Advocaat Sander Janssen werd vanochtend platgebeld, maar kon de eerste berichten bevestigen noch ontkennen. Holleeder zit levenslang vast voor zijn betrokkenheid bij verschillende moorden. De beruchte crimineel had in het verleden al vaker problemen met zijn hart.

‘Bijna-doodervaring’

Tijdens de rechtszaak voor zijn betrokkenheid bij verschillende moorden verklaarde Holleeder dat hij een ‘bijna-doodervaring’ heeft gehad, maar dat zijn hart het nog wel doet. ,,In de gevangenis heb ik al zeven keer een hartstilstand gehad. Ik heb een bordje op mijn cel dat ik niet gereanimeerd wil worden, mocht het nog eens gebeuren. Ik wil niet kwijlend in een rolstoel belanden. Niemand die de Neus wil duwen!”

In 2007 onderging Holleeder een hartoperatie wegens falende hartkleppen. Volgens Peter R. de Vries had hij een ‘een hele apotheek aan pillen in zijn zak’, zei hij in 2012. De man lijdt aan een hartkwaal, waardoor nog slechts een kwart van zijn hart functioneert. Holleeder is daardoor snel moe, en moet ‘s middags twee uur slapen om de dag door te komen.

Momenteel zit Holleeder vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught voor het opdracht geven van vijf liquidaties tussen 2002 en 2006. Hierbij vielen in totaal zes doden. Hij is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Het beroep, dat in augustus van start ging, loopt nog.