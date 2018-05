Holleeder ontkent aanslagen op Van Hout

De rechtbank in Amsterdam is vandaag begonnen aan de feitenbehandeling van het enorme dossier dat justitie de afgelopen jaren tegen Holleeder (59) heeft opgebouwd. Hij wordt verdacht de hand te hebben gehad in een reeks al dan niet voltooide liquidaties. In het proces, dat op 5 februari begon, heeft de rechtbank tot dusver vooral getuigen gehoord, onder wie Holleeders zussen Astrid en Sonja (de partner van Van Hout).



Zij zijn ervan overtuigd dat Holleeder verantwoordelijk is voor de liquidatie van Van Hout op 24 januari 2003 in Amstelveen. Van Hout werd op straat doodgeschoten. Ook Robert ter Haak, die met Van Hout had geluncht, werd dodelijk getroffen. De rechtbank bespreekt dit dossier als eerste in de reeks.