Holocaust-overlever Salo Muller: ‘Het geld verzacht de pijn niet’

Sportliefhebbers zullen Salo Muller nog kennen als verzorger van het grote Ajax van de jaren 60 en 70. De laatste jaren was er echter een andere zaak waar hij zich met ziel en zaligheid op stortte, met resultaat.

Dit is misschien wel zijn grootste ‘overwinning’. Salo Muller (83) kreeg het na drie jaar strijd voor elkaar dat de NS duizenden euro’s betaalt aan slachtoffers. ,,Maar het is geen feestavond.’’

Muller was aanwezig bij de bekendmaking van de compensatieregeling. Hij overleefde de Holocaust, zijn ouders niet. De laatste jaren richtte hij zijn pijlen op de NS, die hen naar doorgangskamp Westerbork vervoerde. Toen hij in 2014 las dat de Franse spoorwegen overgingen tot het uitkeren van schadevergoeding, vond hij dat de Nederlandse Spoorwegen niet konden achterblijven.

Dat de NS 75 jaar na de oorlog alsnog geld uitkeert aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog geeft Muller gemengde gevoelens. ,,Ik ben blij met de uitkomst en dat ik gehoor heb gekregen bij de NS, maar de reden van de tegemoetkomingen is natuurlijk helemaal niet fijn. Het geld wordt gegeven aan mensen die vreselijk oorlogsleed hebben meegemaakt. Dit is dan slechts een pleistertje op de wond. Het is dan ook geen feestavond vanavond.’’

Hij benadrukt dat een geldbedrag, hoe groot ook, nooit genoeg zal zijn. ,,Als je in de oorlog je vader en moeder bent kwijtgeraakt en je krijgt nu een bedrag uitgekeerd, kan dat geld fijn zijn, maar het verzacht de pijn niet.’’

Quote Welk bedrag is nu groot genoeg om de dood van je vader, moeder, broer of zusje te compense­ren? Het is nooit genoeg. Salo Muller

Over de hoogte van de bedragen, is Muller tevreden. ,,We hadden een limiet en daar is de NS zelfs iets overheen gegaan. Maar welk bedrag is nu groot genoeg om de dood van je vader, moeder, broer of zusje te compenseren?’’

Niet opgeven

Muller begon in november 2015 met de strijd voor erkenning. Hij stuurde een brief naar de NS, maar die werd niet positief ontvangen. ,,Ik heb vele keren ‘nee’ gehoord, via brieven en telefoontjes.’’

Toch gaf hij de moed niet op. ,,Ik had er vertrouwen in dat het zou lukken. Eerst deed ik het alleen, brieven sturen en bellen. Later heb ik mevrouw Zegveld, mijn advocaat, ingeschakeld. Samen hebben we tientallen e-mails, telefoontjes en berichten gestuurd.’’ Muller voelde zich gesterkt in zijn strijd door de hulp die hij kreeg van zijn vrouw en de advocate. Zijn strijd voerde hem tot topman Van Boxtel zelf. Via contacten bij Ajax had hij zijn telefoonnummer achterhaald.