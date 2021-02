Homo-onvriendelijke uitspraken leveren predikant een bezoek van Tim Hofman op

Het zou best kunnen dat de brievenbus van Anthonie Kort de komende dagen overstroomt, nu presentator Tim Hofman kijkers heeft opgeroepen om de Krimpense predikant een brief te schrijven met daarin de oproep tot een gesprek over zijn opvallende uitspraken over homo’s. De gisteravond verschenen uitzending van Boos is nu al 350.000 keer bekeken en roept veel reacties op.

In de uitzending staat een klacht van Krimpenaar Leon Houtzager centraal. Hij deed vorig jaar aangifte tegen de predikant van de Mieraskerk, die valt onder de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, omdat die ‘discriminerende en haatzaaiende uitspraken’ over homo’s zou hebben gedaan.

Uitgelekte brief

In een vertrouwelijke en uitgelekte brief aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Krimpen aan den IJssel over het coronavirus schreef de predikant dat de ‘roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’ moeten worden uitgebannen. ,,Hij vindt dat homo’s eigenlijk verbannen moeten worden. En de reden is dat hij vindt dat doordat wij homo’s accepteren, wij nu het coronavirus hebben’’, interpreteert Houtzager, zelf getrouwd met een man.

Eerder werd al bekend dat het Openbaar Ministerie niets met de aangifte doet. Onder normale omstandigheden zouden de uitspraken onder discriminatie of groepsbelediging kunnen vallen, maar aangezien de predikant ze vanwege zijn geloofsopvatting deed, is dat nu niet het geval.

Confrontatie aangaan

In de YouTubeserie Boos probeert presentator Tim Hofman problemen van kijkers op te lossen door de confrontatie aan te gaan met de betrokken instanties of personen. Houtzager zegt graag het gesprek aan te willen gaan met predikant Kort. Zonder succes: ondanks verwoede pogingen bij de kerk wil niemand op camera reageren. Ook lijkt er een dreigende situatie te ontstaan als mannen op straat de cameracrew proberen weg te jagen.

Vandaar nu de oproep om de predikant massaal alsnog per post uit te nodigen voor een gesprek.

‘Alles verdraaid’

De 38-jarige dochter van de predikant zegt telefonisch de uitzending verdrietig te vinden. ,,Alles is verdraaid’’, zegt ze. ,,Leon is welkom, maar niet met zes man. Zo ga je niet het gesprek aan.’’ Ook zegt ze dat haar familie veel haatmails krijgt. De predikant is zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Volledig scherm Leon Houtzager voor de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. © Jan Kok | Boomerang Fotografie