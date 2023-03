Homo's mogen geen bloemen leggen bij herdenking, verbijsterde reacties: ‘We zijn gewone mensen’

‘Y.M.P’ ontdekte passie in de gevangenis en is nu succesvol kunstenaar

De 34-jarige Mich Simon (bekend onder de naam Y.M.P.) kwam tien jaar geleden vrij uit de gevangenis, na een verleden te hebben gehad in de criminaliteit. Inmiddels heeft Y.M.P de afgelopen jaren enorm in zichzelf geïnvesteerd en is hij zijn dromen achterna gegaan. Dit heeft geleid tot een groot succes. In een LinkedIn-bericht deelde hij zijn verhaal. ,,Als ik mijn periode in de gevangenis niet meegemaakt zou hebben, zou ik niet staan waar ik nu sta.”