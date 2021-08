Homohaat komt nog in alle geledingen van de samenleving voor, zo was deze week te zien

We roepen graag dat we een beschaafd land zijn. Vooral als we andere regimes de maat willen nemen, op momenten dat zij weer eens tekortschieten in het beschermen van basale mensenrechten, met name als het gaat om de minderheden in een samenleving. Maar laten we elkaar niet voor de gek houden. Er is bij ons nog genoeg werk aan de winkel.