Hond Bo bijna in handen van dieven, maar Esther (44) voorkomt het: ‘Heb die man twee hoeken gegeven’

De politie verspreidde direct daarna via Burgernet een bericht om uit te kijken naar de mogelijke verdachten, van wie er een in zijn nek een opvallende tattoo van een spinnenweb zou hebben. Er is nog niemand aangehouden. Vandaag deed Esther (44) aangifte. De schrik zit er nog steeds in. ,,Ik heb twee zoons van 20 en 16, maar Bo voelt ook als een kind voor mij. We hebben een sterke band. Als ‘mama’ de deur uit is, begint hij te piepen.’’