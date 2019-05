Hond dagenlang alleen thuis nadat baasje vlucht voor politie

Een woordvoerder erkent wel dat de situatie van het dier ‘niet optimaal was’. ,,Maar we hebben ons er zeker van verzekerd dat het welzijn van de hond niet in het geding is geweest. Er was genoeg eten en drinken. Hij had genoeg bewegingsruimte. Maar dat hij z’n behoefte in huis moest doen is niet optimaal.”



De politie heeft na een volle nacht de familie van de man geïnformeerd. Die hebben de hond gistermiddag opgehaald. ,,We hebben het dier niet gebruikt als pressiemiddel. Er was geen noodzaak om het dier direct mee te nemen. Daar hebben we goed naar gekeken. We hebben de man ook over de situatie geïnformeerd en dat hij op het bureau zijn nieuwe sleutel kon ophalen. Uiteraard zouden we hem dan hebben aangehouden, maar dan kon hij ter plekke besluiten wat er met zijn hond moest gebeuren.”



Omdat de man zich niet meldde heeft de politie uiteindelijk aan familieleden gevraagd het dier op te halen.